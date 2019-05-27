مصائب قوم عند قوم فوائد.. أسعار هواوي تحتضر بسبب الحكومة الأمريكية.. كيف يتغلب العملاق الصيني على الأزمة

على وقع الأزمة بين الصين وأمريكا انعكست الضربة التي تلقاها عملاق الهواتف المحمولة "هواوي" على سوق الهواتف المستعملة، حيث هبطت أسعار أحدث جهاز أطلقته الشركة الصينية مؤخرًا إلى مستوى قياسي، مقارنة مع أجهزة شركات أخرى لا تزال تحتفظ بأسعار أعلى بكثير.

وبمقارنة الأسعار بين الهواتف في أحد أكثر مواقع الهواتف الذكية شعبية في بريطانيا وجد أن هاتف +Samsung S10، وهو في حالة جيدة، بـ 650 دولارًا، فى حين أن جهاز Huawei P30 Pro، وهو في حالة جيدة أيضا، بمبلغ أقل من 130 دولارًا.

وبينما فقد هاتف "سامسونغ" حوالي 45 بالمائة من قيمته عند بيعه مستعملا، وهذا وضع طبيعي، فقد جهاز "هواوي" ما يقرب من 90 بالمئة من قيمته، وفق ما ذكر موقع "فوربس".

أزمة ممتدة وأدرجت الشركة على القائمة السوداء التي تمنع شركات أمريكية من بيعها شرائح إلكترونية ومكونات أخرى دون الحصول على تصريح حكومي. وتتلقى هواوي ضربات موجعة فى أسعارها وسط هجوم حاد من الولايات المتحدة ودول غربية على الشركة الصينية في ظل حرب تجارية مع الصين.





وأطلقت شركة "هواوي" هاتفها الجديد، الذي يطلق عليه اسم "بطل الهواتف الرائدة"، في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بعدما تم تزويده بأحدث إمكانات ومزايا التصوير الفوتوغرافي. وقال أحد المراجعين للهاتف الجيد الشهر الماضي إن "عمر البطارية الهائل وإمكانيات التصوير الفائقة، بالإضافة إلى خيارات التصميم والألوان الرائعة، يجعله أفضل هاتف رائد سنراه في 2019". وطرحت شركة هواوي هاتفها الجديد Huawei P30 Pro بسعر 900 جنيه إسترليني (1150 دولارا) في المملكة المتحدة، وهو نفس سعر +Samsung S10 مع مساحة تخزين مكافئة.