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تعليم

الأهرام الكندية: آخر يوم في المحاضرات بالفصل الدراسي الربيعي غدًا

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:46 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلنت جامعة الأهرام الكندية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن غدًا "الثلاثاء" هو آخر يوم في المحاضرات بالفصل الدراسي الربيعي لعام 2019،

كانت آخر فعاليات نظمتها الجامعة هي تجهيز الطلاب لشنط رمضان بالتعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية، وأعربت إدارة الجامعة عن فرحتها بالمشاركة: "فرحنا بوجودنا في جمعية رسالة عشان نساعدهم في تجهيز 200 شنطة لرمضان".

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