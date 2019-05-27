ثقافة السويس تناقش التسوق عبر الإنترنت

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان "التسوق عبر الإنترنت".



قام بإلقاء المحاضرة د. علياء سعد زغلول، وذلك بحضور مجموعة من رواد قصر ثقافة السويس، تحدثت المحاضرة التي ركزت على شراء الكتب الورقية أو الإلكترونية، كأمثال للاستفادة من التسوق الإلكتروني، ثم توسع أكثر حول شراء السلع الأخرى خاصة الإلكترونيات عبر مواقع الإأنترنت المعروفة والموثوقة، كما تمحورت المحاضرة أيضا حول مزايا شراء الكتب على الانترنت، وأشهر المواقع لبيع الكتب على اﻹنترنت، وأنواع الكتب المستعملة، والمزايا التي تقدمها المواقع، ومتطلبات الشراء عبر الإنترنت.



كما قامت بتعريف التسوق عبر الإنترنت أيضًا بأنه البحث عن منتج ما عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمتجر، وإعداد طلب الشراء للحصول على المنتج المطلوب، ومن التعريفات الأُخرى أيضًا أنه مجموعة من عمليات البيع والشراء التي تشمل على العديد من أنواع السلع كالمنازل، أو الثياب، أو الأجهزة الإلكترونية، أو الإكسسوارات بأنواعها، وغيرها من المنتجات الأُخرى، ولكن هناك بعض العيوب أو المخاطر فى هذا النوع من التسوق منها، فقد يتعرض المتسوق للاحتيال أو السرقة.



كما أنه قد ينسى معلومات الحساب الإلكتروني الخاص بالشراء، مثل كلمة المرور، وأيضًا قد لا يثق بأن معلوماته الشخصية ستكون بأمان عبر شبكة الإنترنت، لذلك يتعامل الكثير من الأفراد مع فكرة التسوق عبر الإنترنت بحذر شديد، وهو من الأمور التي يلزم توفرها في هذا النوع من التسوق، لأنه يساهم في حماية الأفراد من عمليات النصب الإلكتروني.