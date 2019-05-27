تخصيص 17 ساحة و93 مسجدا لصلاة عيد الفطر في البحر الأحمر

أنهت مديرية أوقاف البحر الأحمر، الاستعدادات لعيد الفطر المبارك بتجهيز المساجد وساحات صلاة العيد في كافة مدن المحافظة.



وقال الشيخ جمال عواد مدير عام أوقاف البحر الأحمر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم "الاثنين"، إنه تم تجهيز 17 ساحة لصلاة العيد بجانب 93 مسجدا على مستوى مدن المحافظة منها 5 ساحات في مدينة الغردقة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الفرعية ومجالس المدن والوحدات المحلية.