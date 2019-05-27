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تعليم

«تعليم جنوب سيناء» يكرم الفائزين على مستوى الجمهورية في ألعاب القوى من مدرسة الصم

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:21 م
صدى البلد
أ ش أ
كرم مدير عام التربية والتعليم بجنوب سيناء محمد حامد عقل، اليوم الاثنين، الطالبة أماني محمد علي الفائزة بالمركز الاول على الجمهورية في مسابقة 100 متر عدو، والطالب جهاد سليمان أحمد الفائز الثاني وثب طويل، من مدرسة طلاب الصم بإدارة طور سيناء، خلال بطولة الجمهورية لطلاب الصم بمدينة الإسكندرية المنعقدة في الفترة من 19 - 22 مايو في ألعاب القوى وتنس الطاولة .

وهنأ عقل - خلال حفل التكريم الذي أقيم اليوم بمقر بمقر بديوان المديرية- الفائزين اللذين يمثلان نموذجين صالحين لطلاب جنوب سيناء رياضيا وأخلاقيا وعلميا، مشيدا بدور القدوة والرعاية اللتين أولاهما محافظ جنوب سيناء خالد فودة للطلاب إذ قدم المحافظ للطلاب بمبلغ 22 ألف جنيه ودعمه أنشطة المدرسة الرياضية والفنية وخاصة المسرح المدرسي.

من جانبه، أشاد مدير إدارة التربية الخاصة محمود جلال بدعم المدير العام لإدارة التربية الخاصة ومساندته للطلاب حتى حققوا تلك النتائج التي تضاف لتعليم جنوب سيناء.

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