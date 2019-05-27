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تعليم

شدد على منع الموبايلات.. رئيس قطاع التعليم الفني يتفقد امتحانات المنوفية

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:45 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
تفقد الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، برفقة هاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، اليوم، لجان سير امتحانات المدارس الفنية بمحافظة المنوفية للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان.

وزار الدكتور محمد عمارة لجنة مدرسة قويسنا الثانوية الزراعية بنين، والتي تضم 22 لجنة، ولجنة مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين، والتي تضم 26 لجنة.

وشدد رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان ومن يتم ضبط التليفون المحمول معه يتم إتخاذ الإجراءات القانونية معه وعمل محضر غش فى الحال، ونبه على مراقبين الأدوار بضرورة التأكد من شخصية الطالب داخل لجان الامتحان.

وخلال الجولة قرر الدكتور محمد عمارة تحويل رئيس اللجنة والمراقب الأول فى كل من اللجنتين للشئون القانونية لوجود تليفونات محمولة مع الطلاب داخل اللجان وعدم التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفونات داخل اللجان.

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