مفاجآت كثيرة تكشف عنها BMW الفئة الأولى 2020

أعلنت شركة BMW الكشف عن الفئة الأولى 2020 الجديدة كليا رسميا، ولكن هذه المرة الجيل الثالث من BMW الفئة الأولى تم بناؤه من الصفر ويمثل مفارقة تامة للموديل السابق له، حيث تخلت عن تهيئة الدفع الخلفي التقليدية لصالح منصة دفع أمامي مختلفة تماما، وتأتي السيارة بشبكة تهوية كبيرة مع التقاء الكليتين الأيقونتين في المنتصف بدل انفصالهم كما هو الحال مع الأجيال السابقة.



وهناك توجه شائع بزيادة حجم السيارات الجديدة مع كل جيل، ولكن هذه المرة أصبحت الفئة الأولى الجديدة أقصر بـ 0.2 إنش، وبالعودة للخارجية فنرى أن المصابيح الأمامية الجديدة أكثر أناقة وعصرية من السابق، مع توفر عدة قياسات للجنوط تتراوح بين 16 و19 إنش، مع إمكانية اختيار سقف بانورامي عملاق يسمح بدخول الضوء للداخلية وإعطائها شعورًا منعشًا.



إن التحول من منصي دفع خلفي لأمامي يُعني زيادة المساحة المتوفرة للراكب الخلفيين، كما ازدادت المساحة التخزينية كذلك بـ 20 لترًا إلى 380 لترًا.



أما بالنسبة للمحرك فهو 3 سلندر سعة 1.5 لتر بقوة 138 حصان وعزم دوران 220 نيوتن.متر للنسخة الأساسية، أما المحرك الأقوى فهو 2.0 لتر بأربع سلندرات بقوة 302 حصان وعزم دوران 450 نيوتن.متر، وهو أقوى محرك أربع سلندرات صنعته بي ام دبليو في تاريخها، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، ما يسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كم\س في 4.8 ثانية.



وسيجري طرح بي ام دبليو الفئة الأولى الجديدة كليا في الأسواق في نهاية سبتمبر، مع بدء توصيل الطلبيات قبل نهاية العام.