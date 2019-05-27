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تطوير طائرة التدريب K8E بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وكاتيك الصينية

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:03 م
طائرة التدريب K8E
طائرة التدريب K8E
كريم الخطيب - محمد ابراهيم
أكد الفريق عبد المنعم التراس علي أهمية الإستفادة والتعاون مع الخبرة الصينية المتميزة في العديد من مجالات التصنيع، مشددا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة للمشاركة في تطوير الصناعات الدفاعية وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية.

جاء هذا خلال جلسة المباحثات مع وفد من شركة كاتيك CATIC الصينية العالمية لبحث سبل التعاون لتطوير طائرة التدريب K8E.

أعرب "ألتراس" عن اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع الشركات العالمية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة ,مُضيفا أن التعاون مع شركة كاتيك يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية، خاصة في ظل المستوى المُتميز والزخم القوي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والصين.

كما أكد "التراس" ثقته التامة بشركة كاتيك الصينية وبإدراكها لإمكانيات مصر والمنطقة الأفريقية وتقديرها لعملائها ,فضلا عن تميزها بمجالات التصنيع الخاصة بالطائرات والصناعات الدفاعية .

من جانبهم أعرب مسئولي شركة كاتيك الصينية عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا في عدد من الصناعات الدفاعية , مشيدين بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية والفنية وقدراتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.

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