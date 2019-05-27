هليوليدو يكرم الفائزين والمتميزين من الفرق المشاركة في الدورة الرمضانية لبراعم كرة اليد

كرم مجلس إدارة نادي هليوليدو برئاسة المهندس أحمد عيد اللاعب الأوليمبي والدولي في السباحة الفائزين والمتميزين من الفرق المشاركة في الدورة الرمضانية لبراعم كره اليد، والتي انطلقت فعالياتها بملاعب النادي علي مدار أسبوعين بمشاركة 22 فريقا من البراعم من البنين والبنات أبرزهم هليوبوليس والطيران ومدينة نصر ومصر للبترول والنصر والمقطم والأكاديميه الدولية إلى جانب فرق هليوليدو بمشاركة ما يقرب من ألف لاعب ولاعبة.





أقيمت البطولة تحت رعاية شركة وادي النيل للخدمات الطبيه والعلاجية برئاسة المحاسب محمد صالح.





شهدت مباريات الدورة حضورا جماهيريا كبيرا من عشاق ومحبي كره اليد وأولياء أمور اللاعبين واللاعبات في عرس رياضي متميز.





أدار مباريات الدورة نخبة متميزة من حكام الاتحاد المصري لكرة اليد ساهمت بشكل كبير في إنجاح الدورة لتميزهم.





وأسفرت نتائج الدورة عن فوز نادي الطيران بمسابقة 2008 ولاد. وجاء هليوليدو في المركز الثاني وهليوبوليس في المركز الثالث وفي مسابقة 2009 جاء نادي الطيران في المركز الأول وهليوليدو في المركز الثاني وهليوبوليس في المركز الثالث وفي مسابقة مواليد 2010 جاء مدينة نصر في المركز الأول والطيران في المركز الثاني وهليوبوليس في المركز الثالث.





كما اسفرت مسابقة مواليد 2008 بنات عن فوز مدينه نصر بالمركز الاول والطيران بالمركز الثاني والمقطم بالمركز الثالث كما حصل اللاعب فرج هشام في مسابقه 2008 من نادي المقطم علي كأس أحسن لاعب وكما حصل اللاعب علي عبد الفتاح في مسابقه مواليد 2009 من نادي هليوليدو بكأس احسن لاعب كما حصل اللاعب يوسف احمد مجاهد علي كأس احسن لاعب في مسابقه 2010



