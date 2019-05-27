تنفيذ الأعمال الهندسية لمشاكل تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، مسئولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالانتهاء من التجهيزات النهائية للبدء الفوري في أعمال تنفيذ الحلول الهندسية التي تمت بالتنسيق بين الشركة وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لحل مشاكل تصريف تجمعات مياه الأمطار والصرف الصحي بمناطق الإقبال والفنون الجميلة وباكوس، شرقي المدينة، وذلك لإنهاء معاناة تلك المناطق منذ عام ١٩٧٠م.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ لمناقشة إجراءات واستعدادات شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية بجميع الأحياء للقضاء على مشكلات الصرف الصحي واستعراض المشروعات الجاري العمل على تنفيذها.



وأكد "قنصوه" على مسئولي الشركة، الالتزام بسرعة إنجاز الأعمال والانتهاء منها خلال الوقت المحدد وذلك لعدم التأثير علي الحركة المرورية، حيث من المقرر البدء في تنفيذ الأعمال من ١٥ يونيو المقبل ولمدة ثلاثة شهور.



علي صعيد آخر؛ وجه محافظ الإسكندرية مسئولي شركة الصرف الصحي، بالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، للبدء في تنفيذ أعمال الصرف الصحي بكوبري منشا والتي تشمل إحلال فرع وتنفيذ مطبقه، على أن تكون تلك الأعمال ضمن أعمال التطوير والرصف التي تتم حاليا به. ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال ثلاثة أيام من بداية العمل.



حضر الاجتماع اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء.