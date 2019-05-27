بعد تهديد الأهلي بالانسحاب..اتحاد الكرة يعلن موعد حسم مؤجلات الدوري

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة عن موعد الإعلان عن قرارات حسم أزمة مؤجلات الدورى الممتاز.



وكان النادي الأهلي هدد بالانسحاب من المسابقة المحلية بعد التعادل مع النادى الإسماعيلي وإعلان لجنة المسابقات فى الجبلاية عن مواعيد المباريات المؤجلة فى المسابقة المحلية.



ونشر الموقع الرسمي عبر موقعه أنه من المنتظر أن ينعقد مجلس إدارة الاتحاد حوالي الثالثة عصرا ، وبالتالي فلن يتمكن الاتحاد من استقبال وسائل الإعلام لإعلان القرارات الصادرة عن الاجتماع قبل الساعة 4:30م.