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أخبار العالم

الصين تؤكد استمرار تنزانيا كأكبر شريك تجارى لها ولكن مازالت هناك تحديات

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:43 م
وانج كى
وانج كى
أ ش أ
أكدت السفيرة الصينية لدى تنزانيا " وانج كى " استمرار تنزانيا كأكبر شريك تجارى للصين للعام الثالث على التوالى ، وأوضحت السفيرة الصينية قائلة إن قيمة حجم التبادل التجارى بين البلدين تعادل الآن 976ر3 مليار دولار ، وأن إجمالى قيمة الاستثمارات الصينية فى تنزانيا إرتفع إلى سبعة مليارات دولار ، وأن ذلك يجعل المستثمرين الصينيين يشكلون أكبر عدد للمستثمرين الأجانب فى تنزانيا .

ومع ذلك ، قالت السفيرة الصينية " انه مازالت هناك بعض التحديات التى تواجه التجارة بين الصين وتنزانيا والتعاون الاقتصادى بينهما " وأضافت قائلة " إن استراتيجيات التنمية فى البلدين ليست مرتبطة تماما ، وإن التوقعات بالنسبة للتعاون الثنائى ليست متطابقة " .

ومن جانبها ، قالت وزيرة الدولة للاستثمار فى تنزانيا إن الحكومة بادرت باجراء حوار مع المستثمرين الصينيين من أجل حل بعض القضايا والمشكلات التى تواجههم ، مشيرة إلى أن هناك تحديات فيما يتعلق بتصاريح العمل ، ولكن يجرى العمل من أجل معالجتها .

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