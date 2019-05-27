الصين تؤكد استمرار تنزانيا كأكبر شريك تجارى لها ولكن مازالت هناك تحديات



ومن جانبها ، قالت وزيرة الدولة للاستثمار فى تنزانيا إن الحكومة بادرت باجراء حوار مع المستثمرين الصينيين من أجل حل بعض القضايا والمشكلات التى تواجههم ، مشيرة إلى أن هناك تحديات فيما يتعلق بتصاريح العمل ، ولكن يجرى العمل من أجل معالجتها .

أكدت السفيرة الصينية لدى تنزانيا " وانج كى " استمرار تنزانيا كأكبر شريك تجارى للصين للعام الثالث على التوالى ، وأوضحت السفيرة الصينية قائلة إن قيمة حجم التبادل التجارى بين البلدين تعادل الآن 976ر3 مليار دولار ، وأن إجمالى قيمة الاستثمارات الصينية فى تنزانيا إرتفع إلى سبعة مليارات دولار ، وأن ذلك يجعل المستثمرين الصينيين يشكلون أكبر عدد للمستثمرين الأجانب فى تنزانيا .ومع ذلك ، قالت السفيرة الصينية " انه مازالت هناك بعض التحديات التى تواجه التجارة بين الصين وتنزانيا والتعاون الاقتصادى بينهما " وأضافت قائلة " إن استراتيجيات التنمية فى البلدين ليست مرتبطة تماما ، وإن التوقعات بالنسبة للتعاون الثنائى ليست متطابقة " .