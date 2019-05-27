لتشويه صورة مصر.. قطر تشتري مساحات في الإعلام الخارجي.. ومتحدث النواب: محاولتها فشلت

اتهم الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، نظامى قطر وتركيا، بتمويل عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، بمبالغ مالية كبيرة؛ من أجل تشويه صورة مصر فى الإعلام العالمي.





وأضاف " حسب الله"، فى بيان، أنه لم تمر سوى أسابيع على مقال المزور أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية الذى نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية وسعى فيه للهجوم على مصر، إلا وخرج أيضًا عمرو دراج، رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج بمقال على صحيفة "الجارديان" البريطانية؛ ليهاجم هو الآخر مصر ويواصل حملة الإخوانية التحريضية ضد مصر، بل ويهاجم دول الغرب بسبب عدم تعاونها مع الإخوان.





وقال المتحدث باسم مجلس النواب: إن مقال الإرهابي عمرو دراج بالصحيفة البريطانية يكشف المخطط الذى تديره الإخوان بالتعاون مع قطر وتركيا فى تمويل حملات الإخوان التحريضية عبر الصحف الغربية، وشراء مساحات فى صحف بريطانية وأمريكية لنشر مقالات لقيادات وحلفاء للإخوان، مشيرًا إلى أن المقال الذي كتبه جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان الإرهابية منذ أكثر من عامين فى جريدة نيويورك تايمز الأمريكية، رغم أنه متواجد داخل السجون يحاكم فى قضايا متعلقة بالإرهاب يؤكد سعى القيادى الإخوانى المسجون عبر الصحيفة الأمريكية إلى تجميل صورة الإخوان خارجيا.





وأكد أن الرأى العام المصرى والعالمى أصبح على وعى وإدراك كاملين أن مثل تلك المقالات التى يتم نشرها عبر صحف غربية من قيادات إخوانية تكون مدفوعة الأجر والهدف منها التحريض ضد مصر أمام المجتمع الدولى والأمريكى، وتجميل صورة الإخوان أمام المجتمع الدولى، وأن كل ما تحتويه مقالات أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية لا أساس لها من الصحة وكله كذب فى كذب.





وتابع: أن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لتشويه صورة مصر بالخارج باءت بالفشل الذريع، وأكبر دليل على ذلك اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية نفسها إلى تصنيفها كتنظيم إرهابى، وأيضًا اتجاه عدد من الدول الأوروبية لاتخاذ نفس الخطوة، مؤكدًا أن جميع المحاولات لتشويه صورة مصر بالخارج من خلال هذه المقالات الكاذبة باءت جميعها بالفشل الذريع.