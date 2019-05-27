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مرأة

احذري.. السمنة في المراهقة تصيب أطفالك بمرض خطير

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:38 م
صدى البلد
رشا عوني
كشفت دراسة سويدية جديدة عن أن زيادة الوزن في سن المراهقة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بعد سنوات في مرحلة البلوغ والشباب.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد الباحثون في دراستهم أن الأشخاص الذين عانوا من زيادة الوزن بشكل كبير عندما كانوا في سن 18 كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض القلب في السنوات اللاحقة.

تأتي هذه النتائج وسط أزمة السمنة في جميع أنحاء العالم ، حيث تشير الأرقام إلى وجود 340 مليون شاب يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

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