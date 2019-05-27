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رياضة

نجم الإسماعيلي قبل مباراة الجونة: سأبذل قصارى جهدي في الملعب

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:44 م
صدى البلد
نور عادل
عبر مدحت فقوسة، صانع ألعاب الإسماعيلي الشاب، عن سعادته بالعودة مجددًا لقائمة الفريق في مواجهة الجونة، وذلك بعد غياب طويل.

ويحل الدراويش ضيفا على الجونة مساء اليوم الاثنين باستاد الأخير بالجولة الختامية بمسابقة الدوري المحلي.

وشارك الوافد من غزل المحلة فى أول مبارياته الرسمية ضد سموحة، والتي شهدت فوز الفريق بهدف دون رد قبل أن يغيب بعدها.

وأضاف فقوسة: "سعيد للغاية بثقة الجهاز الفني الذي يمنح فرص المشاركة باستمرار للاعبين الناشئين".

وواصل: ”سأبذل قصارى جهدي في الملعب حال مشاركتي من أجل المساهمة بتحقيق انتصار على هذا الفريق المميز واستمرار النتائج الإيجابية مؤخرًا.. المنافسة مع اللاعبين أصحاب الخبرات بجانب الناشئين مثل فارس وبيومى بالتأكيد تأتي في صالح الفريق، الأفضل هو من سيشارك".

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