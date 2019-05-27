لشرفها.. أقاويل توضح سر تسمية ليلة القدر بهذا الاسم

قالت الدكتورة سهير طلب، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، إن العلماء ذهبوا إلى أن سر تسمية ليلة القدر بهذا الاسم ورد فيه عشرة أسباب.



وأضافت «طلب» في تصريح لـ«صدى البلد»، أن القَدْرُ في اللغة، يأتي بمعنى القضاء والحكم كالقَدَر، ويأتي بمعنى الحرمة والمكانة، ويأتي بمعنى التقدير، ولذا اختلف العلماء في سبب تسمية ليلة القدر بذلك، منها أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة.



واستشهدت بقوله تعالى: « إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»، منوهة بأن القول الثاني سميت بذلك لشرفها وعظيم قدرها عند الله، فقال القرطبي: «إنما سميت بذلك لعظمها وقدرها وشرفها من قولهم: لفلان قدر أي شرف ومنزلة قاله الزهري وغيره»، وقال النووي: "وقيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها".



وأضافت: "وقيل لأنه ينزل فيها ملائكة ذوات قدر، وقيل لأنها نزل فيها كتاب ذو قدر، بواسطة ملك ذي قدر، على رسول ذي قدر، وأمة ذات قدر، كما قيل لأن للطاعات فيها قدرًا عظيمًا، كما قيل لأن من أقامها وأحياها صار ذا قدر، وقال أبو بكر الوراق: سميت بذلك لأن من لم يكن له قدر ولا خطر يصير في هذه الليلة ذا قدر إذا أحياها"، والراجح أنها سميت بذلك لجميع هذه المعاني مجتمعة وغيرها.