هوس السوشيال ميديا.. يضحي بزوجته لزيادة المشاهدات ..فيديو

شارك أحد مشاهير موقع يوتيوب YouTube، متابعيه بلقطات مروعة خلال سقوط زوجته بشكل صادم من منحدر في هاواي خلال سيرهما برفقة طفلتهما.





ونشر "شوندوراس" مقطع فيديو لزوجته "جيني" وهي تسقط من أعلى منحدر بعنوان "لحظات مخيفة لعائلتنا"، ونشر مقطعًا آخر له برفقة زوجته وهما يبكيان ويتحدثان عن اللحظة التي سقطت فيها على المنحدر.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية كان الموقف قاسيًا، حيث أوضحا إخلاء مسئوليتهما عن ما سيراه الجمهور، وكتبا في بداية الفيديو: "قد يحتوي على محتوى غير مناسب لبعض الجماهير".





ويظهر في المقطع "جيني" وهي تسير خلف "شوندوراس" وابنتها "أديلي"، على الطريق المؤدي إلى هانا، ثم انزلقت جيني فجأة وتدحرجت على المنحدر وصرخت بصوت عالٍ بعد السقوط، ثم صور "شوندوراس" الكدمات في جسد زوجته بعدما جلست على الشاطئ.





وانتقد المشاهدون ومتابعوهما على مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع، حيث وصفوا هذه اللحظات المخيفة بـ «ميلودرامية» وألقوا اللوم على الزوج الذي نشر هذا المشهد المروع لزوجته من أجل الحصول على المزيد من المشاهدات فقط.