ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عبدالله السعيد يحسم الجدل حول انتقاله للزمالك ويوجه رسالة لإدارة بيراميدز

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:03 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
ياسمين تيسير
وجه عبدالله السعيد، نجم فريق بيراميدز، رسالة شكر لـ مجلس إدارة النادي، عقب انتهاء موسمه، متمنيا التوفيق للفريق.

وكتب عبدالله السعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل الشكر والتقدير لإدارة نادي بيراميدز والجهاز الفني واللاعبين وجميع العاملين بالنادي على الدعم المعنوي والفني الكبير في الفترة اللي فاتت وطول الوقت، واللي من خلالها إن شاء الله نقدر نحقق إنجازات كبيرة في المواسم اللي جاية وتكون انطلاقة جديدة".

وأضاف: "وشكر خاص للجهاز واللاعبين على مساعدتي في الظهور بأفضل شكل ممكن، وإن شاء الله نقدر نحقق بطولة أفريقيا مع منتخب مصر"

وترددت أنباء مؤخرا حول سعي الزمالك لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد يحسم الجدل حول انتقاله للزمالك ويوجه رسالة لإدارة بيراميدز

ميدو يكشف سر فوز الزمالك بالكونفدرالية في أسوأ مواسمه الهجومية

لتفريج الكرب .. الافتاء تنصح بهذا الصلاة في رمضان

أثناء العدوان الثلاثي على مصر.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones

إحنا معاك يا عيسى.. أحمد السقا يكشف أسرارا جديدة عن ولد الغلابة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones