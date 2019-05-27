عبدالله السعيد يحسم الجدل حول انتقاله للزمالك ويوجه رسالة لإدارة بيراميدز

وجه عبدالله السعيد، نجم فريق بيراميدز، رسالة شكر لـ مجلس إدارة النادي، عقب انتهاء موسمه، متمنيا التوفيق للفريق.



وكتب عبدالله السعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل الشكر والتقدير لإدارة نادي بيراميدز والجهاز الفني واللاعبين وجميع العاملين بالنادي على الدعم المعنوي والفني الكبير في الفترة اللي فاتت وطول الوقت، واللي من خلالها إن شاء الله نقدر نحقق إنجازات كبيرة في المواسم اللي جاية وتكون انطلاقة جديدة".



وأضاف: "وشكر خاص للجهاز واللاعبين على مساعدتي في الظهور بأفضل شكل ممكن، وإن شاء الله نقدر نحقق بطولة أفريقيا مع منتخب مصر"



وترددت أنباء مؤخرا حول سعي الزمالك لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.