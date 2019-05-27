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99 طالبا يحصلون على الدرجات النهائية بـ الصف الثالث الإعدادي في القاهرة

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:55 م
صدى البلد
حصل 99 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية في نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة.

واحتلت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبة النجاح بها 98.26% يليها إدارة غرب القاهرة 96.17 التعليمية في المركز الثاني يليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة 96.10%، كما حصل 99 طالبًا وطالبة علي الدرجات النهائية.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 82%، حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام (153126) طالبًا وطالبة نجح منهم (149932).

كما اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 97.8%، أما الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح فيها 75% كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية للصم وضعاف السمع 97.6%، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 72.8 حيث نجح 26 طالبًا.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول علي درجاتهم فور اعلانها في المدارس قريبا أو من خلال الانترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس والحصول علي بيان درجات أو الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

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