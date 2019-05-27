هيلثى الحلقة 22 : الممنوعون من الديتوكس.. ونصائح أول مرة هتعرفها

قالت الدكتورة مها راداميس، استشارى التغذية العلاجية: إن موضة الديتوكس انتشرت مؤخرا بشكل واسع وهي من أفضل الوسائل الطبيعية التى تساعد على تخليص الجسم من السموم والدهون لكنها لن تأتي بالنتيجة المرغوبة دون اتباع نظام غذائي صحي مناسب لحالة الجسم.





وأضافت "مها" فى حلقة برنامج هيلثى المذاع على موقع "صدى البلد" الإخبارى، أن الديتكوس لايتم أخذه بشكل عشوائى فهناك أنواع كثيرة منه تختلف حسب طبيعة الجسم واحتياجاته ونوعية السموم الموجودة به وكميتها، مؤكدة أن هناك مجموعة من الأشخاص ممنوعين نهائيا من عمل الديتوكس، وهم:

- المرأة الحامل

- مريض القلب

- مريض السكرى الذى يعتمد فى علاجه على حق الإنسولين





ونصحت "مها" بضرورة تناول الأطعمة والمشروبات المحتوية على مضادات الأكسدة بعد استخدام الديتكوس لأن عقب تناوله يبدأ فى تكسير السموم الموجودة ويكون جسم الانسان فى أمس الحاجة للمواد المضادة للأكسدة التى تحاربها وتساعد فى طردها من الجسم.



