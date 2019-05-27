تعرف على ترتيب فورمولا 1 بعد سباق موناكو

تشتعل المنافسة دائما في سباق فورمولا 1 والتي تلفت إليها الأنظار بشدة حول العالم خاصة من محبي وهواة السيارات، ونرصد لكم خلال السطور القادمة ترتيب البطولة بعد سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة السادسة لهذا الموسم والتي أقيمت في مونت كارلو.





وجاء ترتيب السائقين على النحو التالي:

1. لويس هاميلتون (بريطانيا) 137 نقطة.

2. فالتيري بوتاس (فنلندا) 120 نقطة.

3. سيباستيان فيتل (ألمانيا) 82 نقطة.

4. ماكس فيرشتابن (هولندا) 78 نقطة.

5. شارل لوكلير (موناكو) 57 نقطة.

6. بيار جاسلي (فرنسا) 32 نقطة.

7. كارلوس ساينز (اسبانيا) 18 نقطة.

8. كيفن ماجنوسن (الدانمارك) 14 نقطة.

9. سيرجيو بيريز (المكسيك) 13 نقطة.

10. كيمي رايكونن (فنلندا) 13 نقطة.

11. لاندو نوريس (بريطانيا) 12 نقطة.

12. دانييل كفيات (روسيا).

13. دانيال ريكياردو (أستراليا).

14. ألكسندر ألبون (تايلاند).

15. نيكو هولكنبرج (ألمانيا).

16. لانس سترول (كندا).

17. رومان جروجان (فرنسا).





أما ترتيب الصانعين فجاء كالتالي:

1. مرسيدس 257 نقطة.

2. فيراري 139 نقطة.

3. ريد بول هوندا 110 نقطة.

4. ماكلارين رينو 30 نقطة.

5. رايسينج روينت مرسيدس 17 نقطة.

6. هاس 16 نقطة.

7. تورو روسو 16 نقطة.

8. رينو 14 نقطة.