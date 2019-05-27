ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بعد الفتاح العليم.. المقاولون العرب تواصل مشروعاتها في العاصمة الإدارية بمسجد مصر

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:13 م
المهندس محسن صلاح
المهندس محسن صلاح
صدى البلد
بعد تميزها في بناء مسجد الفتاح العليم وانفرادها في أكثر من مشروع أثنى عليه الجميع داخل مصر وخارجها، واستكمالا لبناء المشروعات العملاقة في مصر، بدأت شركة المقاولون العرب فى تنفيذ أعمال الحفر والتسويات بموقع المسجد الجديد بالعاصمة الإدارية، كما بدأت الشركة فى تطوير ما يقرب من 6 كم بمشروع النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة 

وقد كشف المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن بدء الأعمال في المسجد الجديد على مساحة نحو 116 فدانًا قريبا من فندق الماسة والحى الحكومى.

وأشار إلى أن الشركة تجرى حاليًا الانتهاء من أعمال إنشاء 34 عمارة سكنية بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و من المقرر الانتهاء من تسليمها بنهاية يونيو المقبل وذلك من إجمالى 78 عمارة سكنية للإسكان الفاخر.

وأوضح أن حجم الأعمال الجارى تنفيذها حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة يتجاوز 7 مليارات جنيه، وتستهدف الشركة التوسع بمحفظة أعمالها فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة

المقاولون العرب تنفذ مسجد جديد بالعاصمة الإدارية بـ 700 مليون جنيه

ترشيحاتنا

تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون .. الأحمر يشتعل غضبا والذئاب مع قرار الجبلاية

ميدو يهاجم المنتخب بسبب عبد الله جمعة

رسميا .. تأجيل مباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدورى الممتاز

مائدة رحمن بالطور.. فريق متعاون لإفطار عابري السبيل للعام الثاني.. صور

أصيبت بالسرطان.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية..فيديو

تعرف على موقف الأهلي من قرار تأجيل مباراة المقاولون بالدوري

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones