بعد الفتاح العليم.. المقاولون العرب تواصل مشروعاتها في العاصمة الإدارية بمسجد مصر

بعد تميزها في بناء مسجد الفتاح العليم وانفرادها في أكثر من مشروع أثنى عليه الجميع داخل مصر وخارجها، واستكمالا لبناء المشروعات العملاقة في مصر، بدأت شركة المقاولون العرب فى تنفيذ أعمال الحفر والتسويات بموقع المسجد الجديد بالعاصمة الإدارية، كما بدأت الشركة فى تطوير ما يقرب من 6 كم بمشروع النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة





وقد كشف المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن بدء الأعمال في المسجد الجديد على مساحة نحو 116 فدانًا قريبا من فندق الماسة والحى الحكومى.





وأشار إلى أن الشركة تجرى حاليًا الانتهاء من أعمال إنشاء 34 عمارة سكنية بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و من المقرر الانتهاء من تسليمها بنهاية يونيو المقبل وذلك من إجمالى 78 عمارة سكنية للإسكان الفاخر.



