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محافظات

كلف بتقديم سبل الراحة للطلاب.. محافظ أسوان يتابع سير امتحانات الدبلومات

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:06 م
اللواء أحمد إبراهيم
اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
شاذلى عبد الفتاح
تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان سير امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف اللجان الامتحانية على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وكلف المحافظ مسئولى التربية والتعليم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب والمراقبين وتوافر كافة سبل الراحة وذلك من خلال توفير المراوح وأجهزة التكييف داخل اللجان للحد من إرتفاع درجات الحرارة، بما يحقق معه الأداء المتميز للطلاب فى الإجابة على كافة الأسئلة بالورقة الإمتحانية فى سهولة ويسر وتحصيل أعلى الدرجات العلمية فى المواد الدراسية المختلفة.

ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن هناك متابعة مستمرة من محافظ أسوان لسير امتحانات الدبلومات الفنية للتعليم الصناعى والتجارى والزراعى نظام الثلاث والخمس سنوات والتعليم المزدوج وأيضًا امتحانات الصف الأول الثانوى والتي تتم خلال هذه الأيام.

موضحًا بأنه يتم رصد الحالة العامة للامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وأيضًا غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس على مستوى المحافظة .

وأشار السيد الفيومى إلى أن مديرى الإدارات التعليمية يقومون بشكل مستمر بتفقد اللجان الإمتحانية كلًا في نطاقه للاطمئنان والتأكد من انتظام سير الامتحانات والتعامل الفورى مع أى معوقات أولًا بأول، تحقيق الإنضباط والهدوء لإنجاح العملية الامتحانية بالشكل المطلوب.

لافتًا بأن مدير إدارة إدفو التعليمية قام اليوم بتفقد لجان مدرسة إدفو الحديثة والتى يؤدى فيها طلاب مدرسة إدفو الصناعية امتحاناتهم، وأيضًا مدرسة علاء عبد الرحيم علوى للتربية الفكرية والمستضيفة لمدرسة إدفو الصناعية بنات ، بجانب مدرسة عبدالعزيز حسيب الابتدائية والتي يؤدي الإمتحان بها طلاب مدرسة أبو الفضل سرور التجارية .

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه فى نفس الوقت قام مدير إدارة كوم أمبو التعليمية بمتابعة سير الإمتحان بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات والتى يؤدى الإمتحان بها طلاب مدرسة كوم أمبو التجارية المشتركة، فيما قام وكيل إدارة نصر النوبة التعليمية بتفقد لجان المدرسة ، بينما قام مدير مدرسة دراو التعليمية بمتابعة سير الإمتحانات بمدرسة دراو الثانوية التجارية بنات .

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