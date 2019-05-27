محافظ بني سويف: جدول ميداني أسبوعي للرقابة ومتابعة الخدمات الحيوية بالقرى

كلف المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، وحدات التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات، بتكثيف حملات الرقابة على مستوى الخدمات الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي ويومي.



وشدد عبد الجابر على ضرورة أن تشمل حملات المتابعة والتفتيش الوحدات الخدمية بالقرى والعزب، مع إعداد جدول ميداني أسبوعي يتم متابعة تنفيذه من خلال الإدارة المركزية للمتابعة بالديوان العام وغرفة عمليات المحافظة الرئيسية، ليتم عرضه بشكل يومي على مكتبه شخصيا.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير وحدة التفتيش والمتابعة والإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام، وذلك في الفترة من 1 إلى 15 مايو الجاري، والذي تضمن جهود المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم.



وتابع المحافظ أعمال لجنة المرور الدوري على المستشفيات الحكومية وإعداد تقارير عن صلاحية المباني والأجهزة وعقود الصيانة والتي شكلها المحافظ بقرار رقم 1335 بتاريخ 2/10/2018 برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية أحد الأساتذة بكلية الهندسة من ذوي الخبرة في الأجهزة الطبية ووكيل وزارة الصحة وآخرين من المختصين، حيث تم المرور خلال الفترة المذكورة على مستشفيات ( ناصر – الحميات – ببا – الفشن – مركز طبى الغمراوى) .



كما ناقش المحافظ تقرير لجنة التفتيش المالي والإداري التي تختص بالمرور بصفة دورية ومستمرة على المستشفيات المركزية للوقوف على مدى تواجد الأطباء والعاملين بها والوقوف على مستوى الخدمة العلاجية التى تقدم للمواطنين ومدى توافر الأدوية والأمصال ومتابعة كافة الأقسام الداخلية بهذه المستشفيات، حيث تم خلال الفترة المذكورة المرور على مستشفى ( ببا المركزى – الواسطى المركزى – اهناسيا المركزى) .



وتابع ما تم تنفيذه من تكلفياته لرؤساء الوحدات المحلية بالمرور الدورى على المنشآت الحيوية بنطاق كل مركز للوقوف على الملاحظات واتخاذ ما يلزم نحو تلافيها في حينه، حيث تم المرور على 312 منشأة ( وحدات صحية – مدارس – مراكز شباب – وحدات اجتماعية – جمعيات زراعية – محطات صرف صحى – مستشفيات – وحدات قروية).



وقامت إدارة الحماية المدنية من خلال التنسيق مع إدارة المتابعة بالمرور علي عدد من المدارس والمستشفيات بدائرة المحافظة ، حيث تم المرور على مستشفيات (مستشفى البرج التخصصى الخاصة – مركز الواسطى– مستشفى الفجر التخصصى الخاصة – مركز الواسطى– مستشفى الحياه التخصصى الخاصة مركز اهناسيا)، ومدارس (السلام الخاصة–– الصفوة الخاصة – الراهبات الخاصة – الشعب الابتدائية – قاسم امين الابتدائية – الشهيد اسماعيل احمد عيد - الاقباط الخاصة) والكائنة مركز الفشن.



وأسفرت حملات الرقابة والمتابعة على هذه المستشفيات والمدارس المذكورة عن رصد بعض السلبيات فيما يتعلق بإشتراطات الأمن والسلامة ببعض المستشفيات الخاصة وتم منح مهلة محددة لإستيفائها وجارى استكمال المرور على باقى المنشأت الخدمية وتم توعية العاملين بكل منشأة بكيفية استخدام الوسائط الاطفائية والتعامل معها اثناء حدوث حريق طارئ، وتدريب العاملين على اعمال الحماية المدنية وقد توافدت بعض المدارس بمقر الحماية المدنية لمعرفة وفهم كيفية بعض الانشطة للتعامل معها اثناء الحرائق.



وخلال الفترة المذكورة، قامت أيضا إدارات المتابعة والتفتيش بمديرية الصحة بالتنسيق مع وحدة المتابعة بالديوان العام بالمرور على المستشفيات لمتابعة سير العمل وانتظام المنظومة الصحية ومتابعة قوائم الانتظار ووحدات الغسيل الكلوي - العناية المركزة ، حيث تم المرور على بعض المستشفيات التابعة للمديرية لمتابعة سير العمل وانتظام المنظومة الصحية ومتابعة قوائم الانتظار.



وقامت إدارة الوقائي "قسم مراقبة الأغذية" بالمرور على 174 منشاة صحية، وبلغ إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها 135 محضرا، وعدد الشهادات الصحية المنصرفة 456 شهادة، وعدد المنشآت التي تم التوصية بإغلاقها 9 منشآت.



وفيما يتعلق بإدارة العلاجي، تم المرور على مستشفيات التابعة للمديرية ( ببا – الفشن – الواسطى ) لمتابعة سير العمل وانتظام المنظومة االصحية ومتابعة قوائم الانتظار، وتم تقديم الخدمة لـ 15 حالة عن طريق الخط الساخن 137 بقسم الطوارئ، بينما قامت إدارة العلاج الحر بالمرور على 58 منشأة طبية خاصة حيث تم ترخيص 11 منشأة طبية خاصة، وغلق 31 منشأة طبية خاصة، فيما قامت إدارة الصيدلة بالتفتيش المفاجئ على 44 صيدلية عامة، و3 مستشفيات حكومية، ووحدتين صحية، ومخزنين.



كما قامت إدارة التمريض بتدريب 45 ممرضة من مستشفيات ( الواسطى – ناصر – اهناسيا – سمسطا – ببا ) على الأعمال التمريضية الخاصة بأقسام ( استقبال – عناية – حضانة – نساء)، وتم المرور الصباحى والمسائى على مستشفيات ( الواسطى – ناصر – اهناسيا – سمسطا – ببا )، وعن طريق إدارة الرعاية الأساسية تم تدريب 15 ممرضة من مستشفيات ( الواسطى – الصدر – الحميات – الفشن – الرمد ) على الاعمال التمريضية الخاصة بأقسام ( استقبال – عناية – كلى ) والمرور الصباحى والمسائى على مستشفيات (الواسطى – ببا – الفشن – الحميات – الرمد – الصدر ).



وتم تدريب 50 ممرضة على أعمال الغدة الدرقية تدريب عملى برعاية عبد السلام عارف ورعاية المرماح ورعاية بنى سويف، وتدريب 50 ممرضة على أعمال الحزمة على سجلات الغدة والطفل المريض ورعاية الحامل وانعاش قلب رئوى، والمرور الصباحى والمسائى على الادارات الصحية وحدات ( الميمون – صفط الشرقية – الزيتون – بنى عدى – مركز طبى ناصر – رعاية طفل ناصر – رعاية طفل بنى سويف – رعاية طفل المرماح – رعاية طفل عبد السلام عارف – بلفيا – شاويش – تمام كساب ).



وفيما يتعلق بقطاع التعليم قامت إدارة المتابعة وتنسيق الأداء بمديرية التربية والتعليم خلال تلك الفترة بزيارة 727 من المدارس التابعة للإدارات التعليمية السبعة باجمالى سلبيات 464 تم حل بعضها، والبعض الآخر تم ارسالها للجهات المعنية لحلها وتمثلت أغلب السلبيات فى نقص العاملين واشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية.