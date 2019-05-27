ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مجازاة مسئولين بالهيئة الوطنية للإعلام للإهمال في العمل

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:44 م
صور أرشيفية - محاكمات
صور أرشيفية - محاكمات
محمد زهير
غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية سابقًا بقطاع الأمانة للهيئة الوطنية للإعلام، ومدير عام الشئون المالية للرعاية الطبية بقطاع الأمانة بالهيئة سابقًا، بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كانا يتقاضاه، وذلك للإهمال في العمل وعدم مراعاة الدقة والأمانة من خلال عدم إبرام عقد مع شركة تورد بضاعة ولم يحصلا التأمين النهائي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، سكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين بوصفهما السابق لم يحررا عقد مع شركة كونسبت للنقل والتجارة، ولم يحصلا التأمين حال الاتفاق على توريد أنابيب صور الكيمياء جيل، وأنابيب صور الدم في عام 2016، وذلك بالمخالفة.

وأضافت المحكمة أنه طبقا لأقوال أحمد مصطفى مفتش مالي ثان مسئولية المتهمين لإصدار أمر التوريد لصالح الشركة دون تحرير العقود أو تحصيل التأمين النهائي بعد أن اعتذرت الشركة عن عدم توريد البضاعة.

وبرر المحال الأول سبب عدم تحرير العقود هو تلاقي إرادة الطرفين وهو قيام شركة كونسبت بتقديم عرضها في غضون شهر أكتوبر 2016 متضمنا أنه ساري لمدة شهر ، أما بالنسبة لعدم تحصيل تأمين نهائي فهذا مرجعه تنفيذا لنص المادة 32 فقرة ب من لائحة المشتريات التي أعفيت من أداء التأمين النهائي للعرض المقدم للأمر المباشر، إذا كانت البضاعة حاضرة ولم تجاوز مبلغ 60000 جنيه.

ولكن ثبت لدي المحكمة عدم تواجد البضاعة ، واعتذار الشركة عن توريد الكمية المطلوبة لعدم توافرها، لذا رأت المحكمة ضرورة عقابها للإهمال في أداء العمل.

ترشيحاتنا

بعد تهديد الأهلي بالانسحاب..اتحاد الكرة يعلن موعد حسم مؤجلات الدوري

الأزمة تشتعل .. الزمالك يرفض مواجهة الإنتاج الحربي بسبب الأهلي

محمد إمام لـ صلاح عبد الله: أجمد ممثل في مصر دا ولا إيه

أثناء العدوان الثلاثي على مصر.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية

ميدو يهاجم المنتخب بسبب عبد الله جمعة

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أسعار هواوي تحتضر بسبب الحكومة الأمريكية.. كيف يتغلب العملاق الصيني على الأزمة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones