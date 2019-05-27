بعد 12 عاما.. إكسس الرياض يتحول لمعرض دولي عالمي للسيارات

أعلن معرض إكسس الرياض للسيارات الفاخرة دخوله مرحلة جديدة نحو العالمية بعد مرور 12 عاما من انطلاق أول نسخة منه حقق بها نجاحا وتواجدا إقليميا.



وصرح الرئيس التنفيذي للمعرض، عبد الله الشماسي، بأن المرحلة القادمة ستشهد تطورا سريعا في استقطاب أهم الأحداث العالمية وتحويل إكسس لمعرض عالمي للسيارات يستقطب أهم وأحدث السيارات الفاخرة بالعالم.



وأضاف أن معرض أكسس الرياض يعتبر المعرض الوحيد بالعالم المختص بالسيارات الفاخرة ونهدف عبر شعارنا الجديد بأن يكون المعرض واحدا من أهم معارض السيارات بالعالم وسوف يحظى بتغطية وحضور إعلامي عالمي يتواكب مع مكانة المملكة الاقتصادية وسوف تشهد النسخة القادمة التركيز على المشاركات العالمية وحضور أهم وأغلى السيارات بالعالم وتواجد أحدث تقنية مستقبلية في عالم السيارات تحت سقف واحد.



وأوضح أن الهدف جعل المعرض منصة مهمة لتقديم آخر ما تواصل له عالم السيارات من اختراعات وتطور. وسينظم معرض إكسس الرياض خلال الفترة 23 حتى 26 أكتوبر 2019 في فندق هليتون الرياض.