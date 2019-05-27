جامعة أسوان: دعم الكليات بالأجهزة الحديثة للارتقاء بالبحث العلمى



وأشار إلى أن قطاع الدراسات العليا فى الجامعة يحظى بإقبال كبير للغاية ويضم حاليًا أكثر من 5 ألاف طالب وطالبة فى مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراة فى كافة كليات الجامعة ويتضمن ذلك تسجيل النقاط البحثية لهم ومراجعة النتائج وإعلانها وفقًا للوائح المنظمة لكل كلية .



كما تم إستقطاب عدد كبير من الطلاب الوافدين العرب للدراسة فى كليات التربية الرياضية والحقوق ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية والتربية والهندسة.



وقال أنه يتم دعم جميع المكتبات في الكليات بشكل مستمر علاوة على تفعيل المكتبة الرقمية والتعاون المتواصل مع بنك المعرفة المصري حيث تم إنشاء حساب لكل عضو في هيئة التدريس بالجامعة وطلاب الدراسات العيا حتى يتمكنوا من الوصول الي كافة المراجع وأمهات الكتب ، وهناك مقترح بانشاء مكتبة مركزية في مقر الجامعة بصحارى .

أكد الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث أن البنية التحتية للبحث العلمى بالجامعة شهدت تطورًا كبيرًا فى الأونة الاخيرة وذلك من خلال شراء العديد من الأجهزة العلمية الحديثة ودعم المعامل فى مختلف الكليات وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة .وأضاف أن جامعة أسوان أصبحت ضمن أفضل 300 جامعة على مستوي العالم وفقًا لتصنيف التايمز البريطانى في التنمية المستدامة نظرًا للإهتمام الكبير الذى توليه إدارة الجامعة بملف التصنيف العالمى حيث تم تكوين فريق متخصص يقوم بالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والجهات المعنية بالتصنيف ، علاوة على تشجيع أعضاء هيئة التدريس على النشر العلمى ف المجالات العلمية المتخصصة والمصنفة ، وأيضًا عقد ورش عمل ومؤتمرات مختلفة فى كافة المجالات العلمية.وأوضح " عثمان " أنه تم عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الجامعات الأجنبية فى كل من دول أسبانيا وإيطاليا وألمانيا والنمسا وبولندا بهدف زيادة تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين جامعة أسوان والجامعات الأوربية و التعرف على أحدث ما وصل اليه البحث العلمي عالميًا.