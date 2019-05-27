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برلمان

حزب المؤتمر يعلن تدشين أكاديمية الكادر السياسي

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:46 م
حزب المؤتمر
حزب المؤتمر
أسامة علي
اجتمع اليوم الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، بقيادات الأمانة المركزية، لمناقشة تجهيزات وخطة الحزب المرحلة المقبلة، وقد شهد الاجتماع تدشين أكاديمية المؤتمر، للتأهيل السياسي وتدريب كوادر سياسية فعالة..

وصرح جهاد سيف نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي، بأن الأكاديمية تهدف إلى إنتاج كوادر سياسية قادرة على قيادة العمل الحزبي والمجتمعي وتقدم الأكاديمية عدة برامج في ثلاثة محاور هي الأهم على الإطلاق خلال المرحلة الراهنة ألا وهي التأهيل للمحليات، و التأهيل للبرلمان، بالإضافة إلى برنامج خاص لتأهيل وتدريب المرأة في إطار مشروع الحزب لتمكينها سياسيا.

و في هذا الإطار تأتي مناشدة الحزب للمجلس القومي للمرأة بالسعي نحو تغيير بعض بنود اللائحة الخاصة بالمجلس وخاصة البند الذي يمنع اعضائه من الانخراط في العمل الحزبي ، فالمجلس يعد حاضنة للكوادر النسائية المؤهلة للعمل السياسي وأصبح من الضروري انضمامهم للعمل الحزبي في المرحلة الراهنة بشكل شديد الإلحاح للنهوض بالتجربة الحزبية المصرية الحالية وبما يمكن للمرأة سياسيا وحزبيا.

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