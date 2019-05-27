بسبب خلافات أسرية..فلاح يعتدي بالضرب حتى الموت على زوج طليقته

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط فلاح اعتدى بالضرب على زوج طليقته محاولا قتله بمساعدة نجله.





تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر بوصول هانى ا .ا 45 عاما مهندس رى ومقيم قرية الجنينة التابعة للمركز ادعاء ضرب من آخرين ومصاب بجرح قطعى طوله 20 سم بالجبهة وأعلى الأنف والجبهة اليمنى للوجه مع اشتباه كسر بعظام بالجمجمة وجرح قطعى طوله 5 سم بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى.





وبانتقال ضباط المباحث وبسؤال والده اتهم كلا من إبراهيم .ع .ا 53 عاما فلاح طليق زوجة المصاب ونجله أحمد 24 عاما نجار مسلح وذلك لخلافات أسرية بينهم.





تم ضبط المتهم الأول وجار ضبط الثانى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5335 لسنة 2019 جنح مركز شرطة منية النصر وجارى العرض على النيابة.