50 يوما إجازة من المباريات.. صدى البلد ينشر تفاصيل الخطة البديلة لـ الأهلي بعد تأجيل مباراة المقاولون

قرر اتحاد الكرة المصري تأجيل مباراة المقاولون التي كان محددًا لها مساء غد "الثلاثاء" ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز إلي ما بعد بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.



وتعد مباراة المقاولون هي الأخيرة لفريق الأهلي وبالتالي فإن الفريق الأحمر علي أبواب الحصول علي راحة طويلة قد تمتد إلى 50 يومًا بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا.



وحال صدور قرار من قبل اتحاد الكرة بعد اجتماعه برئاسة هاني أبو ريدة بتأجيل مواجهتي المقاولون والزمالك أمام الأهلي فأن مسئولي القلعة الحمراء سوف يتبعون الخطة الثانية في برنامج الإعداد للموسم الجديد بعيدًا عن الموقف الرسمي من الإستمرار في بطولة الدورى من عدمه خاصة بعد قرارات الاجتماع الطارئ بعدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أيٍ من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية، وعدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لجميع الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ٣٤ من الدوري، والرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد؛ بما يضمن العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية؛ سواء التي في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.



وأوضحت مصادر خاصة بالنادي أن إدارة الأهلي سوف تبدأ علي الفور مساء اليوم في تطبيق الخطة (ب) والتي تتضمن مجموعة من الخطوات أولها منح لاعبي الفريق الأول للكرة راحة سلبية لمدة 10 أيام كاملة.



وقالت المصادر إن الخطوة الثانية هي انتظار مجلس الإدارة لـ قرارات إتحاد الكرة ودراستها بشكل مستفيض واتخاذ القرار النهائي بشأنها سواء بعدم استكمال مسابقة الدورى من عدمه، موضحة أن هناك اتجاه كبير لفسخ التعاقد مع الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي وبدء التفاوض مع مدير فني جديد بجانب بدء تطبيق خطوات إعارة وبيع عدد من اللاعبين في فترة الإنتقالات الصيفية وإعداد قائمة الموسم الجديد.



وأضافت أن محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة سوف يستقران علي إعداد معسكر جديد لفريق الكرة بالأهلي بإحدى الدول الأوروبية علي أن يعود بعدها للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا واستكمال مسابقة كأس مصر.