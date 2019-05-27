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20 يونيو.. احتفالية لتسليم "جائزة الملك عبد العزيز البحثية بمجال الطفولة والتنمية" بالقاهرة

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:04 م
جوائز جائزة الملك
جوائز "جائزة الملك عبد العزيز
أ ش أ
ينظم المجلس العربي للطفولة والتنمية يوم 20 يونيو المقبل احتفالية في القاهرة لتسليم جوائز الدورة الأولى لـ"جائزة الملك عبد العزيز البحثية في مجال الطفولة والتنمية في الوطن العربي" للفائزين بها، وقيمتها 20 ألف دولار أمريكي، والإعلان عن موضوع الدورة الثانية من الجائزة، والذي يمثل أحد الموضوعات المهمة المتعلقة بقضايا الطفولة في الوطن العربي من أجل إحداث زخم فكري وبحثي حولها، وذلك تحت رعاية وبحضور الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس.

وصرح الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس بأن الجائزة تم الإعلان عنها في سبتمبر 2017 بمبادرة من الأمير طلال بن عبد العزيز مؤسس المجلس ورئيسه السابق بهدف إثراء البحث الاجتماعي والتربوي من خلال تقديم دراسات وبحوث علمية حول قضايا الطفولة والتنمية ودعم حق الطفل في المشاركة والحماية، مشيرا إلى أن هيئة الجائزة خصصت موضوع الدورة الأولى حول "التنشئة على المواطنة" لتفعيل المواطنة النشطة التي تقوم على أسس توفير فرص متكافئة وبناء قدرات الأطفال واليافعين لتمكينهم من استغلال هذه الفرص.

وأوضح أن عدد المتنافسين في تلك الدورة من الجائزة بلغ 108 متنافسين من 11 دولة عربية قدموا 87 بحثا، منوها بأنه تم الإعلان عن فوز 18 بحثا منهم من 7 دول عربية، وهي (الجزائر، السعودية، سوريا، فلسطين، مصر، المغرب، اليمن).

وأضاف أن الجائزة تهدف بصفة عامة إلى تعميق ثقافة حقوق الطفل من خلال إثراء البحث العلمي في مجالات الطفولة بما يخدم قضايا تنمية المجتمعات العربية ومواجهة التحديات، ودعم وتحفيز الباحثين المنشغلين بقضايا الطفولة في البلدان العربية، وتعظيم الحوار المجتمعي حول القضايا ذات الأهمية بالطفل وتنشئته من خلال البحوث المقدمة.

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