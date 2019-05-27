إثيوبيا تعتذر لـ الصومال بعد حذفها من الخريطة

قدمت وزارة الخارجية الإثيوبية اعتذارا بعد نشرها خريطة على موقعها الإلكتروني تضم فيها الصومال المجاورة لها إلى حدودها.



وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية: "نأسف بشدة على أي لبس وسوء فهم قد يكون تسبب في هذا الحادث".



وتحسنت العلاقات بين البلدين منذ تولي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد السلطة العام الماضي حيث سعى لنزع فتيل التوترات في المنطقة.



وأثارت الخريطة ردود أفعال واضحة من قبل الصوماليين الذين اعتبرها تعبر عن الطموحات الإثيوبية في ضم الصومال إليها.

