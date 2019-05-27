نقدم لكم طريقة عمل بسبوسة بالياميش بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج "على قد الإيد" المذاع على قناة سى بى سى سفرة.



مدة التحضير: 30 دقيقة

مدة الطهى: 30 دقيقة

عدد الأفراد: 11



مقادير بسبوسة بالياميش:

2 كوب سميد

ربع كوب دقيق

نصف كوب سكر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف كوب سمنة

1 كوب ياميش مفروم

1 كوب زبادي

ربع كوب جوز هند

شربات



طريقة عمل بسبوسة بالياميش:

* يخلط الدقيق والسميد والسكر والبيكنج بودر والسمنة ويقلب كل الخليط.

* يضاف الياميش المفروم وجوز الهند ويقلب كل الخليط.

* يفرد الخليط في صينية مدهونة بالسمنة.

* توضع في الفرن حتى تمام النضج.

* تسقى بالشربات الساخن وهي ساخنة.

* تترك لتهدأ ثم تقطع وتقدم.