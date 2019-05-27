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طريقة عمل بسبوسة بالياميش

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:31 م
بسبوسة بالياميش
بسبوسة بالياميش
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل بسبوسة بالياميش بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج "على قد الإيد" المذاع على قناة سى بى سى سفرة.

مدة التحضير: 30 دقيقة
مدة الطهى: 30 دقيقة
عدد الأفراد: 11

مقادير بسبوسة بالياميش:
2 كوب سميد
ربع كوب دقيق
نصف كوب سكر
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف كوب سمنة
1 كوب ياميش مفروم
1 كوب زبادي
ربع كوب جوز هند
شربات

طريقة عمل بسبوسة بالياميش:
* يخلط الدقيق والسميد والسكر والبيكنج بودر والسمنة ويقلب كل الخليط.
* يضاف الياميش المفروم وجوز الهند ويقلب كل الخليط.
* يفرد الخليط في صينية مدهونة بالسمنة.
* توضع في الفرن حتى تمام النضج.
* تسقى بالشربات الساخن وهي ساخنة.
* تترك لتهدأ ثم تقطع وتقدم.

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