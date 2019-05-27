بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية.. نواب: انتصار جديد للكرة المصرية.. يعزز مكانتنا في التربع على عرش القارة السمراء.. برلماني: الجماهير كان لها عامل السحر

إنجاز جديد لمصر.. رياضة النواب تهنئ الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية

البرلمان الإفريقي يهنئ مصر والزمالك بالفوز بلقب الكونفدرالية وكيل رياضة البرلمان: نجوم الزمالك يستحقون الفوز بالكونفدرالية الإفريقية





هنأ عدد من نواب البرلمان، نادى الزمالك لفوزه بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على حساب نادي نهضة بركان المغربي الشقيق.





وأكدوا أن المباراة شهدت العديد من المكاسب منها؛ حالة الالتزام والروح الرياضية العالية والارتقاء التشجيعي الذي ظهرت عليه الجماهير، وتعزيز خطوات عودة الجماهير للملاعب بشكل كامل في البطولات المحلية بداية الموسم المقبل، وتخفيف حدة التعصب الكروي حيث التفت جموع الجماهير صوب هدف واحد خلف نادي الزمالك ممثل مصر، لحصد البطولة، وأشاروا إلى أن الجماهير التي تواجدت في نهائي البطولة تستحق هذا اللقب وأنها ستكون السبب الرئيسي في عودة الجماهير المصرية للمدرجات في البطولات المحلية.





فى البداية هنأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نادي الزمالك لفوزه بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نادي نهضة بركان المغربي الشقيق.





وقالت في بيان لها اليوم الاثنين، إن فوز الزمالك بلقب البطولة انتصار جديد للكرة المصرية وتتويج لحجم الجهود والإصرار والتحدي الذي ظهر عليه اللاعبون، وإنجاز جديد يعزز مكانة مصر ووضعيتها في التربع على عرش القارة السمراء في كرة القدم.





ووجهت التحية للجماهير الذي ظهرت بشكل مشرف وراقٍ للغاية لمؤازرة فريقها، ووحدة الصف التي جمعت كل مشجعي الأندية الأخرى خلف الزمالك لحصد لقب البطولة، قائلة: "الجماهير كان لها عامل السحر، وضربت سيمفونية في المؤازرة والانتماء والاحساس بقيمة الوطن؛ حيث كانوا بحق اللاعب الأول في صفوف الفريق".





وأشارت: إلى أن المباراة شهدت العديد من المكاسب منها؛ حالة الالتزام والروح الرياضية العالية والارتقاء التشجيعي الذي ظهرت عليه الجماهير، وتعزيز خطوات عودة الجماهير للملاعب بشكل كامل في البطولات المحلية بداية الموسم المقبل، وتخفيف حدة التعصب الكروي حيث التفت جموع الجماهير صوب هدف واحد خلف نادي الزمالك ممثل مصر، لحصد البطولة.





وأكدت: أن المباراة رسالة طمأنة على خروج بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر الشهر المقبل، بشكل يعبر عن عراقة وحضارة المصريين، وبمظهر يبهر العالم أجمع، وأن الجماهير المصرية ستزين الملاعب وتملؤها حماسا وتشجيعا.





وتقدم النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلماني لدول شمال افريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقى بالتهنئة لـ مصر ونادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية ، مشيرا إلى أن نجوم الزمالك أسعدوا الجماهير المصرية.





وقال "الجندي"، في برقية له باسم البرلمان الإفريقى، إن جميع المصريين سعدوا بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، مشيدا بالفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي.





كما أشاد بالتنظيم الرائع وتحقيق الأمن، مؤكدا ثقته الكاملة فى قدرة مصر على تنظيم اروع بطولة أفريقية خاصة أن العالم كله ينتظر هذه البطولة للاستمتاع بأداء النجوم الدوليين الأفارقة الذين يلعبون فى كبرى الأندية الأوروبية والعالمية كما أعلن ذلك رئيس الاتحاد الأفريقي ، موجها التحية للجمهور المصري والمغربي على الروح الرياضية التي سادت بينهما طوال المباراة.





وتقدم النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالتهنئة للزمالك وللمستشار مرتضى منصور رئيس النادي، بفوزه بلقب الكونفدرالية الإفريقية ، مؤكدا ان جميع نجوم الأبيض يستحقون الفوز بهذه البطولة الافريقية الكبيرة بعد أدائهم المشرف والبطولي طوال المباراة.





وقال " حسين " فى برقية بعث بها إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن نجوم نادى الزمالك اسعدوا الشعب المصري بتحقيق هذه البطولة ، مشيدا بالإرادة القوية والعزيمة الرائعة لدي الفريق لتحقيق الفوز وإسعاد الشعب المصري واستعادة الريادة المصرية في البطولات الافريقية، معربا: عن أمله فى يحقق المنتخب الوطنى لكرة القدم الفوز بكأس البطولة الافريقية.





وأكد حسين أن الجماهير التي تواجدت في نهائي البطولة تستحق هذا اللقب وأنها ستكون السبب الرئيسي في عودة الجماهير المصرية للمدرجات في البطولات المحلية.



