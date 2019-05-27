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ثقافة

ورش فنية ومحاضرات ثقافية لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة المنوفية

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:12 م
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة المتنوعة بمختلف مواقعها بفرع ثقافة المنوفية، حيث أقامت مكتبة الطفل والشباب بأشمون ورشة فنية لذوي الإحتياجات الخاصة لتعليم أساسيات الرسم، كما أقامت المكتبة مسابقة معلومات عامة  للأطفال بحضور عدد كبير من الأطفال. 

عقد قصر ثقافة السادات  محاضرة ضمن مقترح التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان "المواثيق الدولية لذوي الإحتياجات" حاضرها محمد صابر أحمد، تناول فى حديثه أن ذوي الإعاقة لهم طبيعة خاصة في كل شئ، فيجب أن تسن لهم قوانين تحفظهم وتحفظ حقوقهم حتي يعيشوا آمنين. 

أقام بيت ثقافة سنتريس محاضرة بعنوان "تعزيز قيم التسامح فى المجتمع" حاضرها حمزة محمد، أوضح فيها معنى التسامح وهو الإحسان ومقابلة الإساءة بالحسنى، كما أكد على ضرورة بث روح التسامح والحب وقبول الآخر رغم الإختلافات الثقافية والفكرية والدينية، بينما أقام نادي التكنولوجيا ببيت ثقافة البتانون محاضرة  بعنوان "كيفية عمل جدول في word" تم فيها التعرف على طرق أدراج جدول وتنسيقه، بالإضافة إلي عرض فيديو بروجكتور عن "بطل من سيناء" ببيت ثقافة شبرا بخوم والذي حاز علي إعجاب جميع الأطفال.

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