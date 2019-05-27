ردا على إعدام فرنسيين بالعراق.. باريس: رغم المعارضة نحترم القرار

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، إنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، مضيفة أنها تحترم السيادة العراقية، بينما حُكم على فرنسي رابع بالإعدام هناك لإدانته بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.



وقال مسؤولون قضائيون عراقيون إن حكما صدر بحق الفرنسي الرابع يوم الاثنين بالإعدام شنقا بعد يوم من الحكم على ثلاثة قبله بالإعدام لإدانتهم بالتهمة نفسها. وبإمكان المدانين الأربعة الطعن على الحكم.



وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أنها تحترم سيادة السلطات العراقية وإن من ينتمون لـ"داعش" "يجب محاسبتهم على جرائمهم"، لكنها أوضحت معارضتها لعقوبة الإعدام.



وأضاف البيان "السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها للسلطات العراقية".



وتسلم العراق الفرنسيين الأربعة في فبراير. وقالت مصادر عسكرية في ذلك الوقت إن 14 مواطنا فرنسيا كانوا بين 280 محتجزا عراقيا وأجنبيا سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة للعراق.



وقال مسؤولان قضائيان إن من المتوقع محاكمة خمسة فرنسيين آخرين في أوائل يونيو بتهمة الانتماء لـ داعش.



ويحاكم العراق آلافا ممن يشتبه بأنهم أعضاء في التنظيم من بينهم مئات الأجانب بعد اعتقال العديد منهم خلال انهيار معاقل الجماعة الإرهابية في العراق.



وترفض الحكومة الفرنسية حتى الآن رفضا قاطعا عودة مقاتلين من تنظيم داعش أو زوجاتهم.



وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إليهم بوصفهم "أعداء" للأمة قائلا إنه ينبغي تقديمهم للمحاكمة سواء في سوريا أو العراق.



واتهمت جماعات لحقوق الإنسان السلطات العراقية بوجود تناقضات في العملية القضائية، وقالت إن المحاكمات شابها عوار مما أدى إلى أحكام غير عادلة بالإدانة.