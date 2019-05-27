فى اجتماعه الأول.. المجلس الاستشارى لـ كتاب مصر يناقش خطته الاستراتيجية

عقد المجلس الاستشارى للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اجتماعه الأول، برئاسة الشاعر الكبير د.علاء عبد الهادى، فى حضور أعضاء مجلس الاتحاد، وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للاتحاد، ورؤساء الأفرع الـ 9، ومقرر لجنة الفروع.





وقد كان اجتماعا مهما وحافلا وضع رؤية الاتحاد فى حراكه الثقافى والخدمى لأعضاء جمعيته العمومية فى جميع أقاليم مصر فى الفترة المقبلة، وحدد آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية التى ألزمت بها الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة (15- 3- 2019) مجالس إدارات الاتحاد فى الفترة المقبلة.



