رفع قدرات العاملين لحماية الأطفال بلا مأوى

بدأت الوحدة المركزية للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى وجمعية الهلال الأحمر المصري، في تنفيذ أولى الورش التدريبية؛ لرفع قدرات العاملين بالوحدات المتنقلة التابعة للبرنامج سواء الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيين النشاط وإدارة الحالة في مجال الإسعافات الأولية.



يذكر أن تلك الدورة تعد بداية من سلسة تدريبات مكثفة لجميع العاملين في الوحدات المتنقلة والبالغ عددها 17 وحدة في 14 محافظة وهي (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - الشرقية - المنوفية - السويس - بورسعيد - الإسماعيلية - بني سويف - أسيوط - المنيا) و تستغرق مده الدورة التدريبية 3 أيام على أن يتم توزيع الشهادات في اليوم الختامي.