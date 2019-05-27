استغلوا مرضها في حملات التشجيع على الإجهاض..قصة معاناة صوفيا في سطور.. صور

جذبت الطفلة صوفيا أنظار الملايين حول العالم إليها، البعض تعاطف معها والبعض الآخر كان قاسيا لدرجة تمنى الموت لها بسبب سوء حالتها الصحية، هذه الحملة البشعة كانت سببا في تدهور الحالة النفسية لها حتى أنها قالت للطبيب الخاص بها أنها يئست من كل شئ والتي أدت غلى وفاتها في مطلع الأسبوع الجاري عن عمر يناهز العاشرة.



عانت الطفلة الأمريكية صوفيا من حالة دماغية نادرة تسمى متلازمة ريت، وهو مرض نادر أدى إلى إجراء الطفلة الصغيرة إلى عدة عمليات جراحية تخطى عددهم 22 عملية جراحية، وبسبب عدم تناولها الطعام من الفم، فقد كان لديها أنبوب تغذية في بطنها وحقيبة لـ تفريغ القولون، وكانت تحتاج إلى رعاية على مدار اليوم، وفقا لصحيفة مترو البريطانية.



الظروف كلها كانت مؤلمة بالنسبة لها إلا أن ما زادها مرضا هو سخرية الكثير منها، فبمجرد أن نشرت والدتها ناتالي صورة مع ابنتها صوفيا في وقت سابق حتى انهالت عليها التعليقات بمهاجمة شكل الطفلة، والعديد منهم استخدم صورتها في حملات نسوية للدعوة إلى إجهاض الأطفال ذوي التشوهات أو الأمراض المزمنة.



الطفلة صوفيا لم تستطع الحديث طوال أعوامها العشرة، كانت تصدر أصواتا خافتة فقط، وكانت تحرك عينيها ويديها بحرص، إلا أنها كانت على وصف والديها فتاة قوية وسعيدة، وفقا لما نشرته سي إن إن الأمريكية.



«كان يجب أن تموت صوفيا.. أو ألا تولد من الأساس»، هذه الحملة التي شنها رواد مواقع التواصل الإجتماعي ضدها منذ يناير الماضي، بعدما نشرت الأم حالة طفلتها بالكامل فإصابة صوفيا بمتلازمة ريت وهي اضطراب عصبي يعيق نمو الدماغ، ولكن الأم ناتالي وهي ناشطة في مجال الرعاية الصحية لم تتخاذل يوما في حب أو خدمة ابنتها.



استخدمت صورة صوفيا في حملة تدعو إلى الإجهاض القسري من أجل تحسين النسل، ولكن كان رد ناتالي "هل تستخدمون صورة ابنتي التي رفضت قتلها بالدعوة إلى قتل غيرها !!".