لتدعيم صفوف الفريق.. لاعب ليفربول على أبواب باريس سان جيرمان

بدأ فريق باريس سان جيرمان في التفاوض مع جيمس ميلنر، لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة التعاقدات الصيفية المقبلة .



وأشارت صحيفة " ديلي ميل "، البريطانية الى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدأ في التفاوض مع جيمس ميلنر للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة لتكون أخر مباراته مع ليفربول في المباراة القادمة أمام توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا .





وأوضحت أن عقد ميلنز سينتهي مع فريق الريدز بنهاية هذا الموسم الجاري، ليكون متاحا أمامه الرحيل عن الفريق أو التجديد مرة أخرى .



وأشارت الصحيفة إلى وجود تكثيف مجهد من قبل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، من أجل الحصول على صفقات جديدة من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل خوض الموسم المقبل .









