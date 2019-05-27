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محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بسداد ديون مواطن بلغت 48 ألف جنيه

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:21 م
محافظ الدقهلية يوجه
محافظ الدقهلية يوجه بسداد ديون مواطن بلغت 48 ألف جنيه
همت الحسينى
التقى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم بمواطن من منطقة مجمع المحاكم التابعة لحي غرب المنصورة حيث انتقل إلى مقر الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة ليبحث طلب المواطن الذي جاء ليتقدم بطلب إليه مفاده أنه مريض مرض حاد وعليه حكم نهائي بالحبس 6 أشهر بسبب دين مادي عليه قدره 48 ألف جنيه. 

وأصر شاروبيم على النزول من مكتبه والالتقاء بالمواطن بعد أن علم بظروفه الصحية والاجتماعية ورفض بشكل قاطع أن ينتظر للقاء المواطنين لكي يلتقي به ووجه للإدارة العامة للتنمية البشرية بسرعة سداد المبلغ في أقرب وقت ممكن نظرًا لظروفه الصحية الصعبة.

وقال محافظ الدقهلية إننا لن ندخر جهدا في تلبية احتياجات المواطنين أبناء الدقهلية ونسعى بكل الإمكانيات المتاحة للعمل ليلا نهارًا من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وبحث طلباتهم العامة والخاصة بالمشاركة مع المجتمع المدني الذي يعد شريك أساسي في حل جميع مشاكل المواطنين.

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