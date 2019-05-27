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اقتصاد

المالية تعلن نتائج بيع سندات خزانة بـ 1.75 مليار جنيه

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:19 م
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
أعلنت وزارة المالية اليوم، الإثنين، نتائج بيع سندات خزانة لاستحقاقي 3 و7 سنوات بمتوسط سعر فائدة للسند الأول بنسبة 16.1%، والثاني بـ16.063% بقيمة 1.75 مليار جنيه للطرحين.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، إن أقل سعر فائدة سجله سند خزانة والمستحق عن 3 سنوات بـ15.99% وأعلي سعر بـ16.15% بمليار جنيه، بينما بلغ أعلي سعر فائدة لسند 7 سنوات بنسبة 16.1% وأقل سعر بـ 16%؛ بقيمة 750 مليون جنيه.

وتستهدف الوزارة طرح أدوات دين بـ36.75 مليار جنيه من عطاءات أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة خلال الأسبوع الجاري.

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