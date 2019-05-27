موجز الرياضة.. صلاح يحصل على جائزة جديدة.. الزمالك يرفض مواجهة الإنتاج بسبب الأهلي.. الأحمر يهدد بالانسحاب.. عمرو جمال ومارسيلو قنابل موقوتة في القلعة الحمراء

نشر "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الرياضة نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير التالي:









وأضاف: "في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، فـ الزمالك يطلب تأجيل مواجهته أمام الإنتاج الحربي، في إطار المساواة وتطبيق العدالة".













أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن هدف الموسم وهو هدف الفرعون المصري محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب المصري بمرمى تشيلسي يوم 14 من أبريل الماضي بالدوري الإنجليزي.









أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة عن موعد الإعلان عن قرارات حسم أزمة مؤجلات الدورى الممتاز.









كشفت إدارة الأهلي أنها كانت تتوقع قرار تأجيل مباراة الفريق الأول مع المقاولون مساء غدٍ، الثلاثاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري.









حالة كبيرة من الغضب اشتعلت داخل أركان النادى الأهلى بعد قرار اتحاد كرة القدم بتأجيل مباراة الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب والتي كان من المقرر أن تقام غدا " الثلاثاء " فى إطار لقاءات الجولة الـ33 من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.









قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، صرف مكافآت اللاعبين الخاصة بالفوز بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية قبل مواجهة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الدورى الممتاز.









أرسل اتحاد كرة القدم فاكس رسميا إلى ناديى الأهلى والمقاولون العرب يفيد بتأجيل لقائهما فى الجولة الـ 33 من منافسات الدورى الممتاز والذى كان من المقرر خوضه غدا " الثلاثاء ".









طلب عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي وحسين السيد الظهير الأيسر (مارسيلو) تحديد موقفهما من القيد الموسم المقبل، أو البحث عن عروض خارجية لهم.









أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس ، من تدريب الفريق الأبيض عقب تتويج الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، على حساب فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح 5-3.









أعلن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، عن القائمة الأولية للأسود، استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا، وقد ضمت 27 لاعبًا.









هنأ الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " نادى الزمالك عقب فوزه مساء أمس بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه.