مع قرب انتهاء المارثون.. ماجدة خير الله: هؤلاء الفنانون الخاسرون في دراما رمضان

أكدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، أن هناك بعض النجوم حققوا فشلا هذا العام في ماراثون رمضان، حيث كانت مسلسلاتهم بمثابة خسارة كبيرة لهم.



وقالت "خير الله": إن من أبرز الخاسرين هذا العام كانت مي عز الدين وعلي ربيع وحسن الرداد، فمسلسلاتهم تعاني من مشاكل كثيرة في الإخراج والسيناريو والأداء.



ولفتت إلى أن هناك نجوما قدموا أعمالا لم تجعلهم يتقدمون مثل الفنان ياسر جلال، فمسلسله يشبه أعماله السابقة، كما أنه أصبح يعتمد على إظهار عضلاته.



وأكدت أن المسلسل الذي صدمها هو مسلسل "قابيل"، فرغم أن الحلقات الـ15 الأولى كانت قوية لكن بعد ذلك فوجئت بحشو في الأحداث ومشاهد ليس لها معنى جعلته عملا مملا.