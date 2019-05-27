عمرو خالد يكشف عن الهدف الحقيقي من الصلاة على النبي .. فيديو

حث الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، على التخلق بأخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإكثار من الصلاة عليه، قائلا: «صلاة تجعلك كأنك تراه وتشعر به، فتتجسد فيك أخلاق النبي وصفاته».





وأضاف «خالد» في الحلقة الثانية والعشرين من برنامجه الرمضاني «فاذكروني»، أن الهدف من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تُغرس فيك أخلاقه، فالصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- هي سر البشرى، «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا».





وأوضح أن الخالق سبحانه لم يتحدث عن أحد أنه ذو خلق عظيم إلا النبي -صلى الله عليه- «وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ» متابعًا: «لو أنك قلت الآن أنا تخلقت بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حب الناس وقلب طيب ولسان عفيف، فستكون في أمان من عذاب الله، حين تأخذ منه حلمه ورحمته وعفوه».





وحكى خالد أن عالمًا ألمانيًا متخصصًا في مقارنة الأديان أبلغه يومًا أنه قرر أن يعيش بنفس طريقة حياة النبي صلى الله عليه وسلم "محمد لايف ستايل".. فاكتشف أن طريقته في الحياة هي أفضل طريقة.. في الأكل: "نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع".. في معاملة الناس (الإتيكيت) "تبسمك في وجه أخيك صدقة".. مع المرأة: "خير الصدقة لقمة تضعها في فم امرأتك".. في الإبداع، كل حلول النبي للمشاكل مبدعة خارج الصندوق".





وأضاف خالد: "بدأت أفكر مثله.. قررت أعيش بــ "محمد لايف ستايل" في التسامح، فلم يتذكر يومًا لأحد شيئًا سيئًا فعله فيه.. ولم يذكره بما صنعه معه.. فالعالم الألماني فاهم السنة أكثر مننا.. فالسنة ليست مظهرًا في اللحية والجلباب.. بل إن السنة طريقة حياة".





وفي سياق دعوته إلى على الإكثار من الصلاة على النبي، أفاد خالد: "كل ما تصلي على النبي أكثر يمتلأ قلبك بحب أخلاقه وسنته"، معتبرًا أن "هدف الصلاة على النبي أن تتجسد أمامك أخلاقه فتقلدها.. وأن تغرس حبه في قلبك، فلن تجد إنسانًا في الكون تقتدي به مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم".



