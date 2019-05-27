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مركز "مدى" يندد بإغلاق "فيس بوك" لـ69 صفحة لإعلاميين ونشطاء فلسطنيين

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:32 م
فيس بوك
فيس بوك
أ ش أ
ندد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) بالحملة الواسعة التي نفذتها شركة (فيس بوك) وأغلقت فيها عشرات الصفحات الشخصية لصحفيين وصحفيات ونشطاء فلسطينيين خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعتبر المركز أن ذلك الأمر يعد مساسا جسيما وخطيرا بالحريات الإعلامية، لاسيما وأن معظم الصفحات التي أُغلقت تحظى بمتابعات واسعة، ولم يتلق أصحابها أي إنذارات مسبقة أو تفسيرات تبرر إقدام شركة (فيس بوك) على مثل هذه الخطوة.

وبحسب تحقيقات ومتابعات باحثي وباحثات مركز (مدى) الميدانية فإن حملة الإغلاقات التي نفذتها إدارة شركة (فيس بوك) ليلة الخميس وصباح الجمعة الماضيين 23 و24 مايو الجاري، طالت ما لا يقل عن 69 صفحة، من بينها صفحات خاصة لـ58 صحفيا وصحفية وكاتبا وكاتبة في الضفة الغربية وقطاع غزة فيما تعود بقية الصفحات لمجموعة من النشطاء والمواطنين الصحفيين.

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