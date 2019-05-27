السجن 12 عاما بحق مسؤول صيني "سابق" في اتهامات بالفساد

قضت محكمة "الشعب " في (بكين ) بالسجن لمدة 12 عاما بحق مسؤول بارز سابق في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بتهمة الحصول على رشاوى بنحو 8ر32 مليون يوان (حوالي 7ر4 مليون دولار).



وذكرت المحكمة - في بيان اليوم /الإثنين/ أنها قضت كذلك بغرامة بقيمة مليوني يوان (286 ألف دولار) بحق تشانج هوا وي ، عضو فريق فحص الانضباط في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، مع إعادة الممتلكات التي حصل عليها بطريقة غير قانونية إلى خزانة الدولة.



وأضافت المحكمة ، أن تشانج استغل منصبه للحصول على منافع لآخرين في أعمال وبيع ممتلكات، والتحقيق في قضايا وترقيات شخصية، وحصل في المقابل على أموال وهدايا، من بينها: لوحات زيتية وسبائك من الذهب وأحجار يشم ومجوهرات خلال الفترة بين عامي 2006 و2014.



وأوضحت المحكمة أن تشانج حصل على حكم مخفف، حيث اعترف بذنبه، وقدم معلومات إضافية عن جرائمه، وأبدى ندمه، وجرت استعادة جميع الأموال التي حصل عليها بطريقة غير قانونية.