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أخبار العالم

قيادي في حماس يفجر مفاجأة عن صفقة القرن ويكشف موقفهم منها

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:44 م
فتح وحماس
فتح وحماس
عرفة البنداري
قال القيادي والعضو في المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي، إن خطة التسوية الأمريكية المرتقبة والمعروفة باسم صفقة القرن لم تطرح على حركته.

واستبعد القيادي بـحماس، وجود أي مساعٍ خارجية لإقامة دولة في قطاع غزة وأجزاء من منطقة سيناء المصرية، مشددا على أن "صفقة القرن" تستهدف بشكل رئيسي، ابتلاع الضفة الغربية المحتلة.

وجدد تأكيد حركته رفضها إقامة "دولة في غزة، أو دولة فلسطينية بدون قطاع غزة".

وأشار الهندي إلى أن مصر جددت مؤخرا جهودها في إطار المصالحة الفلسطينية، معربا عن آماله في أن تحدث تلك الجهود اختراقا حقيقيا في الملف.

وشدد الهندي على أن حركته لديها استعداد كبير لتحقيق المصالحة، معتبرا إياها "بُعدا استراتيجيا لـ حماس"، مشيرا إلى أن حماس على استعداد لـ"تقديم المزيد من التنازلات في ملف المصالحة من أجل القضية الفلسطينية".

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