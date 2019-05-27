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رياضة

مقترح قيد الدراسة.. اتحاد الكرة: حل وحيد ينهي بطولة الدوري قبل الأمم الأفريقية

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:41 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
يسري غازي
أكد المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، أن مجلس الإدارة اقترح على الأندية خوض المباريات المؤجلة من بطولة الدوري بدون الدوليين، مشيرا إلى أنه إذا وافقت الأندية على هذا الاقتراح فليس لدى الجبلاية أي أزمة.

وقال أحمد مجاهد عبر المؤتمر الصحفى إن لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين سوف تعلن عن التصور النهائي لجدول الدورى غدا الثلاثاء.

وأضاف أن موافقة الأهلى والزمالك على خوض المباريات المؤجلة بدون اللاعبين الدوليين سيساعد فى إنهاء البطولة فبل كأس الأمم الأفريقية.

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