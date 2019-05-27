ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

معسكر الفراعنة فى موعده.. اتحاد الكرة يعلن موعد نهاية الدوري

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:43 م
الدوري المصري
الدوري المصري
يسري غازي
أكد المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة أن الدورى الممتاز سوف ينتهى فى يوليو ولن يستمر إلى شهر أغسطس القادم .

وقال أحمد مجاهد عبر المؤتمر الصحفى: إنه لن يتم تأجيل معسكر منتخب مصر الوطنى لافتا إلى أنه غير وارد على الإطلاق تأجيل معسكر الفراعنة الكبار.

وأشار إلى أن الأولوية للمنتخب الوطنى وسيبدأ فى موعده يوم 6 يونيو القادم.

ترشيحاتنا

بعد تأكيد رحيل جروس .. تعرف على المدير الفني المرشح للزمالك

بعد تهديد الأهلي بالانسحاب..اتحاد الكرة يعلن موعد حسم مؤجلات الدوري

من داخل المستشفى .. بطلة كلية البنات تروي تفاصيل قصة حادث طفاية الحريق

من صائد البطولات إلى راحل بسبب الكونفدرالية.. تعرف على تاريخ كريستيان جروس

مقترح قيد الدراسة.. اتحاد الكرة: حل وحيد ينهي بطولة الدوري قبل الأمم الأفريقية

شمل المواقع .. الأعلى للإعلام يحظر نشر برنامج بسمة وهبة من كل الوسائل الإعلامية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones