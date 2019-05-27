معسكر الفراعنة فى موعده.. اتحاد الكرة يعلن موعد نهاية الدوري

أكد المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة أن الدورى الممتاز سوف ينتهى فى يوليو ولن يستمر إلى شهر أغسطس القادم .



وقال أحمد مجاهد عبر المؤتمر الصحفى: إنه لن يتم تأجيل معسكر منتخب مصر الوطنى لافتا إلى أنه غير وارد على الإطلاق تأجيل معسكر الفراعنة الكبار.



وأشار إلى أن الأولوية للمنتخب الوطنى وسيبدأ فى موعده يوم 6 يونيو القادم.

